İsrail’in Gazze’ye düzenlediği bombardımanda 3 İsrailli esir öldü!

ads ads ads ads
29/11/2023

ads
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği bombardımanda 3 İsrailli esir öldü!


Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in insani aradan önce Gazze Şeridi’ne düzenlediği bombardımanda 3 İsrailli esirin öldüğü bildirildi. Esirlerden birinin 10 aylık bir bebek diğerinin ise 4 yaşında bir çocuk olduğu açıklandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında ölen 3 İsrailli esirin adı daha açıklandı. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in insani aradan önce Gazze Şeridi’ne düzenlediği bombardımanda 3 İsrailli esirin öldüğü, esirlerin Sherry Silverman Bibas, Kfir Bibas ve Ariel Bibas olduğu aktarıldı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Kfir Bibas’ın 10 aylık, Ariel Bibas’ın ise 4 yaşında olduğu ve Sherry Silverman Bibas’ın çocukların anneleri olduğu belirtildi.

 

29/11/2023 20:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: İsrail’in Gazze’ye düzenlediği bombardımanda 3 İsrailli esir öldü!
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.