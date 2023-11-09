İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 10 bin 812'ye çıktı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 243 artarak 10 bin 812'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ve insani krizin boyutlarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 243 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktaran Kudra, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812'ye çıktığını belirtti.

İsrail ordusunun saldırılarında 26 bin 905 kişinin yaralandığını aktaran Kudra, 7 Ekim'den bu yana enkaz altında 1400’ü çocuk 2 bin 650 kişi bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldıklarını kaydetti.

- İsrail "aç bırakmayı" silah olarak kullanıyor

Kudra, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde hastanelerde hasta, yaralı, sağlık çalışanı ve yerinden edilmişlerin de aralarında bulunduğu 900 bin kişiyi aç, susuz, ilaçsız ve korumasız bıraktığını ve bunun bir savaş suçu olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) da eleştiren Kudra, ajansın, tüm sağlık hizmetlerini aksattığını, çocukları aşısız, hamileleri takipsiz ve kronik hastalığı olanları da müdahalesiz bıraktığını ifade etti.