İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı operasyonun sonrasında İsrail, özellikle Gazze'yi hedef alıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704 kişinin öldüğünü, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlık, İsrail'in saldırılarda kasıtlı olarak ambulansları hedef aldığını ve hava saldırıları nedeniyle Gazze'deki Beyt Hanun Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

En az 900 İsrailli öldü

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 900'ü geçtiği açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 157'isi ağır toplam 2616 İsrailli de yaralandı.

İsrail, "rehinelere zarar verme pahasına" saldırılara devam edeceğini duyurdu

Hamas ve İslami Cihad, 7 Ekim'den bu yana rehin alınan çok sayıda İsrailli askerin Gazze'ye götürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail ise dün yaptığı açıklamada Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu "rehinelerin zarar görmesi pahasına" Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüreceğini duyurdu.

Hamas: Uzun bir mücadeleye ve tüm olasılıklara hazırız

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına karşı, "Uzun bir mücadeleye ve tüm olasılıklara hazırız. Düşmanımız hayal kırıklığı ve utançtan başka bir şey elde edemeyecek.” dedi.

Sözcü Ebu Ubeyde, "Aksa Tufanı operasyonumuz, İsrail işgal güçlerinin başlattığı saldırılara karşı bir tepkidir ve kutsallarımızı savunmaktır.” diye konuştu.

Filistinli direniş grubu Kassam Tugayları’nın hala savaşın gidişatına hakim olduğunu belirten Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik bir kara harekatı düzenleme yönünde tehditte bulunmasının “gülünç” olduğunu vurguladı.

İsrail denizden de vurmaya başladı

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğunu bildirdi.

Gazze Şeridi'nde 7 cami yıkıldı

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Es-Susi, El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib, El-Garbi ve El-Abbas camileri yıkıldı.

İsrail Gazze'ye su, elektrik ve yakıt akışını kestiğini duyurdu

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini söyledi.

Katz, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu.

Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak” ifadesini kullanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "ara buluculuğa hazırız" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir devam eden diplomatik temasların artırılarak sürdürüldüğünü, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile son derece verimli telefon görüşmeleri gerçekleştirdiklerini anlattı. Her iki lidere de sivil ölümlerinden duydukları derin üzüntüyü ifade ettiğini vurgulayan Erdoğan, çatışmaların sonlandırılması ve sükunetin bir an önce sağlanması noktasında ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getirdiğini söyledi.

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den İsrail'e destek

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri, "Önümüzdeki günlerde, İsrail'in kendini savunabilmesini sağlamak ve nihayetinde barışçıl ve entegre bir Orta Doğu bölgesinin koşullarını oluşturmak için müttefikler ve İsrail'in ortak dostları olarak birlik ve koordinasyon içinde kalacağız." mesajını paylaştı.