İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 670 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 220 artarak 2 bin 670'e yükseldi.

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15/10/2023

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 670 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze'de 220 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde Gazze'deki toplam can kaybı 2 bin 670'e yaralı sayısı da 9 bin 600'e ulaştı.

İsrail ordusu, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 9 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.

15/10/2023 22:04
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TAGS: İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 2 bin 670 kişi hayatını kaybetti
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