İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bir gazeteci daha öldü

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada "Savt El-Aksa Radyosu Program Müdürü, meslektaşımız Gazeteci Muhammed Abdullah Mişmiş, şehit oldu" denildi.

Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürülen saldırıların başından bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 160'a yükseldiği aktarılan açıklamada, Mişmiş'in hangi saldırıda öldüğüne dair bilgi paylaşılmadı.

Medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.