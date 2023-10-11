İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 1055'e çıktı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1055'e yükseldi.
11/10/2023
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1055 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 184 kişi yaralandı.
Bakanlık önceki açıklamasında 950 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin kişinin yaralandığını belirtmişti.