İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 950'ye çıktı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye çıktı.

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11/10/2023

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 950'ye çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 950 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin kişi yaralandı.

Bakanlık önceki açıklamasında 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını belirtmişti.

11/10/2023 09:30
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TAGS: İsrail, Gazze, haber, kıbrıs
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