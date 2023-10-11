İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 950'ye çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 950 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin kişi yaralandı.

Bakanlık önceki açıklamasında 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını belirtmişti.