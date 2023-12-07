İsrail'in Gazze'ye saldırılarında iki ayda 75 gazeteci öldürüldü

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 2 ayda 75 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in iki ayı geride bırakan saldırılarında yaşamını yitiren, yaralanan, alıkonulan ve evlerini kaybeden gazetecilerle ilgili bir rapor yayımladı.

Rapora göre, saldırılarda 75 gazeteci hayatını kaybetti, yaklaşık 80 basın mensubu yaralandı. Ayrıca 2 gazetecinin de kayıp olduğu belirtildi.

İsrail'in binlerce sivilin ölümüne, on binlercesinin de yaralanmasına neden olan saldırılarında, yüzlerce savaş suçu ve ihlale imza attığı kaydedildi.

Medya kuruluşları İsrail'in hedefinde

Raporda, ailelerini ve yakınlarını kaybeden gazetecilerin çalıştığı medya merkezlerinin de saldırılarda yıkıldığı belirtildi.

İsrail saldırılarında 60 gazetecinin ailesinin evlerinin bombalandığı, 63 basın kurumu ve büronun da tahrip edildiği aktarıldı.

Saldırılarda aldıkları hasar nedeniyle biri işgal altındaki Batı Şeria'da, 24'ü Gazze Şeridi'nde olmak üzere 25 yerel radyo istasyonunun çalışmalarında aksamalar meydana geldi.

Gazetecilerin görevlerini yerine getirmesi engelleniyor

İsrail yönetimi bu süreçte 3 medya kuruluşunu kapattı, 41'i Batı Şeria'da, 2'si Gazze'de olmak üzere 43 gazeteciyi gözaltına aldı veya alıkoydu.

Raporda Filistinli Gazeteciler Sendikası'nın, gazetecilerin can güvenliğinin sağlanması, mesleklerini icra edebilmeleri, uluslararası koruma sağlanmasının yanı sıra İsrail'in saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin ölümünden sorumlu tutulması ve yargılanması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü vurgulandı.

Raporda ayrıca, İsrailli yetkililerin gazetecilerin kasıtlı hedef alındığına dair delil yetersizliğinin bulunduğu yönündeki açıklamalarının İsrail'in yalanlarının bir parçası olduğu ve sahadaki gerçeklerin bu tür savunmaları yalanladığı ifade edildi.