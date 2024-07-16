İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 49 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılar sonucunda, 49 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 69 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 284 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 49 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıya uğrayanların bir kısmının halen enkaz altında olduğu ifade edilen açıklamada, Gazze'deki ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı vurgulandı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 38 bin 713 ve yaralı sayısının 89 bin 166 olduğu kaydedildi.