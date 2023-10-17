İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ederken, İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11. gününde de sürerken, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi hedef aldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin hastaneye hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı.

Dünya liderlerinden saldırı sonrası art arda açıklamalar geldi.

Türkiye'den en üst düzey tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi..

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir.

Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."

Birleşmiş Milletler, "Okullar, hastaneler hedef değildir. Sviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırılara son verilmeli" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı ve saldırıyı kınadı.

Dünya Sağlık Örgütü de Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.

AB Konseyi Başkanı Michel, "Çok fazla ölü var. Orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Gazze'den gelen haberler korkunç, yıkıcı ve kabul edilemez, hastaneye saldırmak yasa dışıdır." ifadesini kullandı.

Mısır'dan yapılan açıklamada ise "Hastane bombalanmasını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplum derhal şiddeti durdurmak için müdahale etmeli." denildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ise "Hastanenin bombalanması soykırımdır, tolerans gösterilemez" açıklaması yaptı.

Hamas, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirerek, "Bu bir soykırımdır" şeklinde açıklama yaptı.