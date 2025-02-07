İsrail'in hedefi Kıbrıs mı? İstihbaratçı yığınağı başladı

Haber Global'de yer alan haberde 'Larnaka ve BAF havalimanlarındaki güvenliğin MOSSAD ajanlarının sağladığı iddiası muhalefeti ayağa kaldırdı” denildi

Kıbrıs Rum Kesimi ile dirsek temasını artıran ABD, tıpkı Dedeağaç'ta olduğu gibi adaya askeri yığınak için harekete geçerken, İsrail istihbarat elemanlarının, Larnaka ve BAF havaalanlarının güvenliğini sağlaması tepki ve tartışmalara neden oldu. KKTC ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren gelişmelerin nereye evrileceği ise merak konusu olurken, MOSSAD elemanlarının Baf ve Larnaka Havalimanındaki faaliyetleri gündeme getiren "Cyprus Mail"de "Egemenliğin İsrail'e devredildiği" başlığıyla haber yayımladı. Medya organının başyazısında; "Bölgede çok sayıda açık cephesi bulunan İsrail'in güvenlik personelinin Larnaka Havaalanı'nda devriye gezmesi ve hava trafik kontrol kulemize erişim sağlaması egemenliğin devridir" ifadeleri kullanıldı.

Rum Kesimindeki muhalefet, MOSSAD ajanlarının Baf ve Larnaka havalimanlarında bulunmalarına tepkili.

ABD RADAR KURUYOR

Öte yandan Simerini Gazetesi ise: “ABD’den Yoğun Askeri Faaliyet Kıbrıs’ın Dahil Olmasıyla Güvenlik Ağı” başlığı ile verdiği haberde, ABD’nin Kıbrıs ile İsrail arasında bir radar ağı kurma girişimi olduğunu iddia etti. Haberde ayrıca A. Papandreu üssündeki ABD helikopterleri ve mevcut radarların menzillerini gösterdiği iddia edilen fotoğraflara yer verildi.

SONRAKİ ADIM NATO

Kıbrıs'taki son gelişmeleri haberglobal.com.tr'ye değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni ise merak edilenleri yanıtlarken şunları söyledi: "ABD ve İsrail ittifakı, Akdeniz üzerinden Orta Doğu'yu çevreliyor. Bir sonraki adım Rum Kesiminin NATO üyeliği. Türkiye'nin asıl bir tepki vereceğini kestiremiyoruz. Güney Ege'den Akdeniz'e uzanan bölgede, ABD ve Katar şirketleri petrol arıyor. İngilizler de ABD ile birlikte hareket ediyor."

MISIR'I ÇÖKERTİRLER

"Kıbrıs dünyanın en stratejik bölgelerinden. ABD hem Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki enerji yataklarını sömürmek hem de İsrail'in güvenliği için Girit ve Kıbrıs adalarında yığınak yapmaya devam ediyor. İsrail ise Rum Kesimi ile yakınlaşarak Türkiye, Mısır ve Suriye'yi sıkıştırmak istiyor. 2004 yılındaki Rum Kesimi ile İsrail arasında petrol anlaşmaları olduğu da unutulmamalı. Kıbrıs özelinde halihazırda sessizlik hüküm sürse de yaz döneminde bölgede ciddi krizler görebiliriz. Gazze'nin boşaltılması planı ile İsrail'in, Kıbrıs Rum Kesimi üzerinden Mısır ve Türkiye'ye hamle strateji söz konusu. Mısır, Gazze'nin boşaltılması konusunda İsrail'in karşısına dikilirse ekonomik olarak çökertilir."

KKTC ve Doğu Akdeniz'deki ABD-İsrail planlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan emekli Koramiral Kadir Sağdıç ise "ABD'de gözünü Kıbrıs Rum Kesimindeki üslere dikti. 1571'de 65 bin şehit vererek aldığımız Kıbrıs adası, Türk'ün öz varlığını savunmak için en stratejik merkezdir. Türkiye, adadaki egemenlik hakkından asla feragat edemez" ifadelerini kullandı.

RUSYA KKTC'Yİ TANIR MI?

Prof. Dr. Hasan Ünal (Uluslararası İlişkiler Uzmanı)

"Yıllar söylediğim gibi KKTC'nin tanınması için harekete geçecek başlıca ülke Rusya'dır. Rusya’nın çıkarları KKTC’yi tanımaktan geçiyor. ABD yığınağı, MOSSAD'ın havalimanlarını güvenliğini sağlamasının bir adım sonrası NATO'ya üyeliktir. Bu durum KKTC'nin varlığını tehdit eder. Türkiye, ne olursa olsun Kıbrıs’ta bulunmak zorundadır. Bu, Amerika karşıtlığı için değil, varlığımız için şart"

2. İSRAİL PROJESİ

Prof. Dr. Anıl Çeçen (Siyaset ve Kamu Hukuku Uzmanı)

"ABD, Avrupa'da yükselen sağ iktidarlar sonrası; Avrupa Birleşik Devletleri'nin oluşmasını istenmiyor. Bugün İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı katliam savaşı, bir yanıyla Yahudi, Hristiyanlık çatışmasını da içeriyor. ABD ve İsrail'e bağlı küresel sermaye elitleri, NATO şemsiyesi üzerinden sermayeyi Kıbrıs'a taşımak istiyorlar. Kıbrıs, zaman içinde Rumlar'dan ve Türkler'den arındırılmış bir İsrail adası haline gelecek."