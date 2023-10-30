İsrail'in hedeflerinin arasında gazeteciler de var

İsrail'in saldırılarının hedefinde bölgede yaşananları dünyaya duyurmak için gece gündüz yayın yapan basın mensupları da var. Reuters kameramanı İssam Abdullah da saldırılarda hayatını kaybedenlerden biri. Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneği saldırının detaylarıyla ilgili rapor paylaştı. Raporda saldırının kasıtlı olarak yapıldığı vurgulandı.

İsrail'in saldırılarını dünyaya duyurmak için Lübnan-İsrail sınırındaydı.

Seslerini duyurmaya çalıştığı kurbanlardan biri de o oldu. İsrail'in bölgeyi hedef alan saldırılarında hayatını kaybetti.

Reuters kameramanı İssam Abdullah'ın öldüğü saldırının detaylarını Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneği paylaştı.

Derneğe göre, olaya ilişkin balistik analiz, saldırın İsrail yönünden kasıtlı biçimde yapıldığını ortaya koydu.

Saldırı günü aralarında İssam Abdullah'ın da olduğu 7 gazetecinin bulunduğu bölgeye 30 saniye aralıkla 2 saldırı yapıldı.

İlk saldırıda Abdullah hayatını kaybetti ve bir muhabir yaralandı.

2'nci saldırıda El Cezire'ye ait bir araç patlatıldı ve birçok gazeteci daha yaralandı.

Gazetecilerin üzerinde "basın" yazılı kurşun geçirmez yeleklerinin olduğu ve kask taktıklarına dikkat çekildi.

Olay yerindeki gazetecilerden Edmond Sassine saldırıdan birkaç saniye önce olay yerinde İsrail'e ait bir helikopterin uçtuğunu ifade etti.

İsrail sadece gazetecileri değil ailelerini de hedef alarak basına göz dağı veriyor.

Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda, El Cezire televizyonunun muhabiri Vail el-Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı da dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Gazeteci Dahduh'un ailesi İsrail saldırılarıyla yerinden edilmiş, Nuseyrat’taki eve sığınmıştı.

7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun bombardıman ve saldırılarda 34 gazeteci öldürüldü.