İsrail'in kuzeyinde siren sesleri

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde siren sesleri duyuldu.

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24/12/2023

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İsrail'in kuzeyinde siren sesleri


İsrail ordu radyosu, ülkenin Lübnan sınırı yakınında yer alan Şalomi Yahudi yerleşim biriminde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

Haberde, bölgeye Lübnan'dan füze atılıp atılmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, "Yukarı Celil bölgesinde Kiryat Şmona dışında sınıra yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Yahudi yerleşim birimlerinin Lübnan'dan topçu atışları yapılması tehlikesine karşı önlem olarak kapatıldığı" ifade edildi.

24/12/2023 19:43
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TAGS: İsrail’in kuzeyinde siren sesleri
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