İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında bir kişi öldü
İsrail ordusuna ait hava araçları Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı ve 1 kişi öldü.
17/08/2024
Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin doğusunda yer alan Kadmus beldesinde bir motosikleti vurdu.
Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, olay bölgesine ambulanslar sevk edildi.
NNA'nın geçtiği başka bir haberde, İsrail ordusunun Hanin beldesi vadisi ile Ayta eş-Şaab etrafındaki Hale Verde vadisini topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.17/08/2024 20:19