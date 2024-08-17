İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında bir kişi öldü

İsrail ordusuna ait hava araçları Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı ve 1 kişi öldü.

ads ads ads ads
17/08/2024

ads
İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında bir kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin doğusunda yer alan Kadmus beldesinde bir motosikleti vurdu.

Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, olay bölgesine ambulanslar sevk edildi.

NNA'nın geçtiği başka bir haberde, İsrail ordusunun Hanin beldesi vadisi ile Ayta eş-Şaab etrafındaki Hale Verde vadisini topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

17/08/2024 20:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: İsrail, Lübnan
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.