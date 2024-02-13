İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları Londra'da protesto edildi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılar, İngiltere’nin başkenti Londra'da protesto edildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Street'te toplanan çok sayıda gösterici, İsrail'in Gazze şeridindeki Refah kentine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'yi bombalamayı durdurun", "Özgür Filistin", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail'e silah satışı yapan İngiliz hükümetini Gazze'deki savaş suçlarına ortak olmakla itham etti.

"Utan Rishi Sunak, utan Keir Starmer" şeklinde slogan atan göstericiler, hükümet ve muhalefete seslenerek, İsrail ile yapılan silah satış anlaşmalarına son verilmesi ve ateşkes çağrılarına destek talebinde bulundu.

-"Hemen ateşkes çağrısında bulunmayan herkes bu savaş suçlarının suç ortağıdır"

Protestoya katılan ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili John McDonnell, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananlarının trajedi olduğunu dile getirerek, "Şu anda çocuklar öldürülüyor ve bu hükümet (İngiliz hükümeti) tarafından sağlanan silahlarla öldürülüyorlar." dedi.

Milletvekili McDonnell, İsrail’in Refah’a düzenlediği saldırılara işaret ederek, şunları söyledi:

"(İngiltere Başbakanı Rishi) Sunak bugün endişelerini dile getirdi. (İngiltere Dışişleri Bakanı David) Cameron İsraillilere durup tekrar düşünmeleri çağrısında bulundu. Hemen ateşkes çağrısında bulunmayan herkes bu savaş suçlarının suç ortağıdır."

- "Bu, bütün bir halkın kasıtlı olarak soykırıma uğratılmasıdır"

Gösteride konuşan Savaşı Durdur Koalisyonu Başkanı Organizör Başkanı Lindsey German da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çocukları bombalandığına, Gazzeli 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb'in öldürülmesine işaret etti.

German, "(Hind'in) Ailesi bir arabanın içinde bombalandı, ambulans onu kurtarmaya çalışırken bombalandı ve ambulans çalışanları öldürüldü.” dedi.

Bunun kaza olmadığının altını çizen German, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, bütün bir halkın kasıtlı olarak soykırıma uğratılmasıdır ve Filistinlileri Gazze'den atmak istiyorlar. Batı Şeria'daki Filistinlilerden de kurtulmak istiyorlar. Filistinlileri Tarihi Filistin'den etnik olarak temizlemek ve sürmek istiyorlar. Bugün burada bunu asla yapamayacaklarını söylemek için toplandık ve ne kadar sürerse sürsün Filistin'in yanında olacağız."

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 229'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 566 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 393 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 190 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.