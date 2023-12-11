İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 18 bin 205'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 208 cenaze ile 408 yaralının getirildiğini aktaran Kudra, çok sayıda cenazenin enkaz altında ve yol kenarlarında kaldığını belirtti.

Kudra, İsrail güçlerinin cenazeleri almak isteyen ambulanslara engel olduğunu, yaralıların kan kaybından öldüğünü ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 18 bin 205'e, yaralıların sayısının da 49 bin 645'e çıktığını bildirdi.