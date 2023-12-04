İsrail'in saldırılarından kaçan yüzlerce Filistinli, Mısır sınırı yakınlarına sığındı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ikinci şehri Han Yunus'un etrafında zırhlı araç ile tanklarını konuşlandırdığı ve kara saldırısına hazırlandığı belirtildi.

Han Yunus'un doğu ve kuzeydoğusundaki İsrail bombardımanından kaçan yüzlerce Filistinli, Refah kentinin batısında, Mısır sınırı yakınlarındaki açık alanlara sığınmak zorunda kaldı.

Aralarında her yaştan Filistinlinin bulunduğu yüzlerce sivilin, elektrik, temiz su, yeterli gıda ve insani yardımın bulunmadığı Refah'ın batısındaki açık arazide sığınmak için geçici çadır benzeri derme çatma yapılar kurmaya çalıştığı gözlemlendi.

BM: İsrail'in tahliye emri verdiği bölgede 117 bin nüfus yaşıyordu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yayınladığı son raporunda, İsrail ordusunun Gazze'de yayınladığı harita üzerinden tahliye emri verdiği Han Yunus kenti mahallelerinde savaş öncesinde 117 bin Filistinlinin yaşadığına işaret etti.

Raporda, İsrail ordusunun açıkladığı bölgede BM'nin 21 ayrı merkezinde yerlerinden edilmiş 50 bin Filistinlinin yaşadığı, bu bölgelerin çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen yeni sığınmacılar ile birlikte "aşırı kalabalık" hale geldiği belirtildi.

OCHA raporunda, uluslararası insancıl hukuka göre savaşan tarafların "sivillerin güvenli tahliyesinden sorumlu" olduğu, "emniyet, sığınak, beslenme, hijyen ve aile fertlerinin birbirinden ayrılmamasının sağlaması gerektiği" kaydedildi.

24 saatte 316 Filistinli öldürüldü

OCHA, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 Aralık öğlen saatlerinden itibaren 24 saat içinde 316 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 664 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gazze Şeridi içinde sadece Refah kentine yardım dağıtılabildiğini aktaran OCHA, Han Yunus bölgelerine dağıtılan yardımların ise "devam eden saldırılar ve İsrail ordusunun engellemeleri" nedeniyle kesintiye uğradığını bildirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 376 artarak 15 bin 899'a yükseldiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), merkez, Han Yunus ve Mısır sınırı yakınındaki Refah'ta yaklaşık 958 bin Filistinlinin 99 ayrı merkeze sığındığını paylaşmıştı.

UNRWA, İsrail ordusunun yoğun biçimde saldırdığı Gazze Şeridi'nde göçe zorlanan Filistinli sayısını 1,9 milyon olarak açıklamıştı.

UNRWA'nın paylaştığı rakamlara göre, abluka ve işgal altındaki 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 5'te 4'ü yerinden zorla göç ettirilmiş durumda.

Gazze'nin en büyük ikinci yerleşimi askeri bölge

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.

Gazze'nin güneyinde denizden 4 kilometre içerideki Han Yunus kenti, savaş öncesinde 54 kilometrekare alanda yaklaşık 207 bin nüfusuyla Gazze Şeridi'nin şehir merkezinden sonra en yoğun nüfusa sahip ikinci bölgesi olarak biliniyor. İsrail ordusu, 1 Aralık'ta Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmasının ardından bu bölgeyi askeri bölge ilan etmişti.

İsrail hükümetinin, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı ve hatta "deniz yollarının da açılmasıyla" Gazze Şeridindeki Filistinlilerin tehcir edilerek nüfusun azaltılması planları konusunda çalışma yaptığı bildirilmişti.