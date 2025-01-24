İsrail'in saldırısı altındaki Cenin Mülteci Kampı'nda sivillerin ''sürgünü'' devam ediyor

Filistinli kadın, çocuk, yaşlı siviller İsrail ordusunun tahrip ettiği yollarda yürüyerek zorunlu göçe maruz kalıyor

İsrail ordusu, insansız hava araçlarıyla kampta anons yaparak insanlara evlerinden çıkmalarını söylüyor

İsrail askerleri, bölgede görev yapan basın mensuplarını da uzaklaştırıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, İsrail'in dört gündür süren kuşatması ve saldırıları karşısında tahrip edilmiş çamurlu yollarda yürüyerek zorunlu göçe maruz kalıyor.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na uyguladığı kuşatma ve "Demir Duvar" ismini verdiği saldırıları devam ediyor.

Saldırılar karşısında 22 Ocak Çarşamba günü 2 bin ailenin kamptan ayrıldığı belirtilirken, dün de Filistinli sivillerin kamptan zorunlu göçü sürdü. İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 12 Filistinli can verdi, yaklaşık 50 yaralı olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun ayrıca, Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkesin başlamasıyla buradan ayrılan "Nahal" isimli tugayını Cenin'e naklettiği belirtildi.

İsrail ordusunun, Cenin Mülteci Kampı'na saldırısı Filistin yönetiminin yaklaşık bir buçuk aydır buradaki silahlı unsurları yakalamak için kampa uyguladığı kuşatmanın ardından geldi.

Filistinli, kadın, çocuk, yaşlı siviller, Cenin Mülteci Kampı'nın doğusundaki tepede bulunan çıkışta İsrail askerlerinin kontrolünden geçtikten sonra yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile yürüyerek göç ediyor.

İsrail ordusuna ait iş makinelerinin yolları kazması nedeniyle tahrip olan caddede Filistinli kadın, çocuk, yaşlı, hastalar çamurlu yollarda zorlukla ilerliyor.

Kedisiyle kamptan çıkan Filistinli Necme Mahacne, AA muhabirine, İsrail ordusunun saldırılarının 22 Ocak'ta gün boyu devam ettiğini kampta çok sayıda askeri iş makinesinin dolaştığını belirtti.

Mahacne, "İsrail askerleri insansız hava araçlarıyla yaptıkları anonslarda sivillere kamptan çıkmaları çağrısı yaptı." dedi.

Kampın içindeki durumun ağır olduğunu belirten Mahacne, İsrail askerlerinin sabah saatlerinden itibaren kampta sokağa çıkma yasağı uyguladığını belirtti.

Mahacne, kedisi Dib'i geride bırakmasının mümkün olmadığını, onun da bir can olduğunu dile getirdi.

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer ise düzenlediği çevrim içi basın toplantısında ordunun sivilleri tahliye emri verdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

- Kamp'taki durum çok tehlikeli

Filistinli Muhammed, kampın açıklarında yaşadığını belirterek buradan kaçanlara yardım etmek, bazı aileleri evinde ağırlamak için geldiğini söyledi.

Muhammed, "Durum çok kötü. Gazze'de ne olduysa bize de bu yapılıyor. Öldürüyorlar, tutukluyorlar, yıkıyorlar. Önce Filistin yönetimi bunu yapıyor sonra İsrail bunu yapıyor." dedi.

Filistinli Cabbar Osman da oğlunun koltuk değnekleriyle kamptan birlikte çıkarlarken İsrail askerlerinin oğlunu kontrol noktasında alıkoyduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Evlerimizde duruyorduk ama çok tehlikeli, çatışma, patlama sesleri geliyordu. Camlardan bakmaya korkuyorduk, etrafta keskin nişancılar var. Nasıl çıkacağımızı bilemiyorduk, bugün kalmama kararı aldık. Kızılhaça, Kızılaya, Sivil Savunmaya, Sivil İletişim Bürosu, kime ulaştıysak yanıt alamadık. Kendi kararımızla çıktık."

Aynı şekilde, İsrail askerleri, kamptan göçe zorladığı Filistinlileri görüntüleyen basın mensuplarını alandan uzaklaştırıyor.

- Gazze'de ateşkesten sonra İsrail gözünü Batı Şeria'ya çevirdi

Hamas ile İsrail arasında imzalanan anlaşma gereği 19 Ocak'tan itibaren Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması uygulamaya girdi.

İsrail, bu tarihten itibaren işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet ve baskı uygulamalarını artırdı.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine saldırıları ve buradaki mülteci kampına uyguladığı kuşatma dördüncü gününde devam ediyor.

Filistin makamlarının paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlayan kontrol noktaları 898'e yükseldi.

Batı Şeria'daki Filistinliler, beldeleri ya da kentlerinden ayrılarak başka yerlere gitmek istediğinde kontrol noktalarında saatler geçirmek zorunda kalıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde 43 yaşındaki bir kadın kontrol noktası kuyruğunda geçirdiği kalp krizinde hayatını kaybetti.

İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze ve Lübnan'dan sonra Batı Şeria'da "güvenlik konseptini" değiştirmeye başladığını, kendi partisinin de girişimiyle bunun "İsrail'in savaş hedefleri arasına hükümet kararı olarak alındığını" kaydetmişti.

İsrail siyasetinde, Gazze'de ateşkese varılmasına yönelik eleştirel açıklamalar yapan hükümet yetkilileri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e düzenlenen baskını desteklemiş, saldırıların günler boyunca devam edebileceğini belirtmişti.

- Cenin Mülteci Kampı, İsrail ordusunun hedefinde

Cenin Mülteci Kampı ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Tubas kentlerindeki mülteci kampları son yıllarda ve özellikle 7 Ekim 2023'ten itibaren sık sık İsrail ordusu tarafından hedef alınıyor.

İsrail askerlerinin üst üste düzenlediği baskınlar nedeniyle kayıplar yaşayan kamp sakinleri yaralarını saramıyor.

Kampa iş makineleriyle giren İsrail ordusu, yolları kazıyor, sembol yapıları yerle bir ediyor ve evlere hasar veriyor. Kampta meydana gelen yıkım her geçen gün artıyor.

İsrail basınında sıkça, "eşek arısı kovanı", "terörist kuluçkası" şeklinde tanımlanan Cenin ve özellikle buradaki mülteci kampı, Filistin direniş örgütlerinin silahlı kanatlarının yoğun şekilde bulunmasıyla öne çıkıyor.

Filistin siyasi arenasında rekabet içindeki Fetih, Hamas, İslami Cihad Hareketi gibi fraksiyonların askeri kanatlarının Cenin'de tek çatı altında birlikte hareket ettiği belirtiliyor.

Filistin güvenlik güçleri, 14 Aralık’tan itibaren "kanun dışı kişiler" olarak adlandırdığı kişileri yakalama gerekçesiyle Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlatmıştı.

Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplarsa, Filistin yönetim güçlerini, direnişçileri hedef almakla suçlamıştı.