İsrail'in saldırısında ağır yaralanan futbolcu yoğun bakımda

İsrail ordusunun cumartesi günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında başından Lübnan Kadın Milli Futbol Takımı oyuncusu Celine Haydar başından yaralandı. Celin Haydar'ın yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.

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19/11/2024

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İsrail'in saldırısında ağır yaralanan futbolcu yoğun bakımda

Lübnan Kadın Milli Futbol Takımı oyuncusu Celine Haydar, İsrail'in Beyrut'a düzenlendiği hava saldırısının ardından yaşam mücadelesi veriyor.

El Ahbar gazetesi, İsrail'in 16 Kasım'da Şiyah bölgesine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 19 yaşındaki kadın sporcunun Beyrut'taki Rum Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiğini yazdı.

Lübnan Futbol Federasyonu İcra Komitesi Üyesi Vail Şehib, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarımız Selin ile... Beyrut saldırılarından sonra güçlü ol şampiyon. Gücün hepimize ilham veriyor." ifadelerini kullandı.

El Cedid televizyonunun haberine göre Celin Haydar, başından başarılı bir ameliyat geçirdi ancak bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda tutuluyor.

Lübnan Kadın Milli Futbol Takımı oyuncusu Celin Haydar, İsrail'in 16 Kasım Cumartesi günü Beyrut’un Şiyah bölgesine düzenlediği hava saldırısında başına isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralı olarak Hades bölgesindeki St. George Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

19/11/2024 10:31
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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