İsrail’in saldırısında aynı aileden 8’i çocuk 10 kişi öldü

İsrail savaş uçaklar, Şati Mülteci Kampı’nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi. Saldırıda aynı aileden saldırıda 8’i çocuk, 2’si kadın 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.

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16/05/2021 09:24