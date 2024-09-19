İsrail’in telefon patlatması 2003 yılında Kurtlar Vadisi’nde işlenmiş

İsrail’in Hizbullah'a yönelik gerçekleştirdiği siber saldırının ardından, Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde yıllar önce yayınlanan bir sahne sosyal medyada gündem oldu.

İsrail'in Hizbullah'a ait çağrı cihazlarını hackleyip uzaktan patlatması sonucu yaşanan olaylar, dizinin 2003 yılında yayınlanan 85. bölümünde yer alan bir sahneyi hatırlattı. Bu bölümde, Samuel Vanunu karakterinin telefonuna gelen bir mesaj sonrası patlamanın yaşanması dikkat çekmişti.

Sosyal medya kullanıcıları, dizinin bu sahnesinin "geleceği önceden gördüğünü" iddia ederek Kurtlar Vadisi'ni Türkiye'nin "Simpsonlar’ı" olarak nitelendirdi. Simpsonlar dizisi de geçmişte birçok olayın adeta önceden tahmin edilmesiyle biliniyor.

Bu benzetmeyle birlikte, Kurtlar Vadisi'nin kurgusal dünyasının gerçek hayattaki olaylara olan benzerliği bir kez daha tartışma konusu oldu.