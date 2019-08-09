İsrail'in yerleşim birimleri Şeria'nın Batısını parçalıyor

ABD yönetiminin desteğini arkasına alan İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimi faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Yüksek Planlama Kurulu, son günlerde işgal altındaki Şeria'nın Batısındaki 2 bin 300 yeni konut inşasını daha onayladı.

Yahudi yerleşim birimlerini genişletme çalışmalarının bir gün dahi durmadığına dikkati çeken Filistinliler, bu durumun 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulması önündeki en büyük tehditlerden biri olduğunu ve Şeria'nın batısını parçalanmaya ittiğini belirtiyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi de Tel Aviv yönetiminin son kararına tepki gösterdiği raporunda, "Yerleşim planlarının onaylanması, barış olasılığını ve iki devletli çözümü engellemeyi, Batı Şeria'nın bir kısmını veya tamamını İsrail'e ilhak etmeyi amaçlayan feci hükümet politikasının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin İsrail'e desteği

İsrail, yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme çalışmalarında en büyük desteği ABD'den alıyor.

Donald Trump 2017'de Başkanlık görevine başlayıncaya kadar ABD, Yahudi yerleşim birimlerini İsrail-Filistin meselesinde siyasi çözümün yolunu tıkayan bir engel olarak kabul ediyordu.

Ancak Trump'la birlikte Washington yönetimi, bu tutumundan uzaklaşıp Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerine göz yummaya başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı da Nisan 2018'de Doğu Kudüs ve Şeria'nın batısı için "işgal altındaki topraklar" ifadesini kullanmayı bıraktı.

ABD'nin desteğiyle cesaretini artıran İsrail hükümeti ne olursa olsun yerleşim birimlerini boşaltmayacaklarını açıkladı ve daha da ileri giderek Şeria'nın Batısının yüzde 60'ını İsrail'e ilhak etme tehdidinde bulundu.