Günlerdir abluka altındaki Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'den dünyayı alarma geçiren bir açıklama geldi. İsrail, 'yılanın başını' kesme sözü vererek İran'ı hedef aldı.

Aksa Tufanı Operasyonu sonrası Ortadoğu resmen ateş çemberine dönmüş durumda.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken pek çok askeri uzman tarafından 'kâbus senaryosu' olarak anılan olası İran - İsrail çatışması ile ilgili Tel Aviv'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

İngiliz Mail on Sunday’e konuşan İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, savaşın yayılabileceğinin sinyalini verdi.

'Eğer İran’ın Lübnan’daki uydu terör örgütü Hizbullah, İsrail’e saldırırsa, İran’daki bütün Ayetullahlar dünyadan silinecek' diyen İsrailli bakan Tahran'ı direkt olarak hedef aldı.

Ortadoğu için kâbus senaryosu... İsrailli bakan dünyaya duyurdu: Yılanın başını keseceğiz

'YILANIN BAŞINI KESECEĞİZ'

İsrailli bakan Lübnan ve Hizbullah'ın 'Hamas'ın ödeyeceği gibi ağır bir bedel ödeyeceğini' söyledi ve ekledi: 'Ama bu yeterli değil.'

Berkat açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'İsrail sadece Hizbullah’ı etkisiz hale getirmeyecek. Aksine terör örgütü, kuzey cephesi açarsa biz doğrudan İran’ı hedef alacağız. İran’ın amacı İsrail’e bütün cephelerden saldırmak. Eğer İsrail’e saldırdıklarını anlarsak sadece misilleme yapmayız, yılanın başını keseriz. İran’daki Ayetullahlar gece iyi uyuyamayacak ve eğer kuzeyde cephe açarlarsa onların ağır bir hesap vereceklerinden emin olacağız.'

'SİZİ YER YÜZÜNDEN SİLECEĞİZ'

'Çok açık mesaj şu ki, İran'ın kafalarının da peşine düşeceğiz. Bunu ne zaman yapacağız? Karar verdiğimizde' diyen İsrailli bakan sözlerini şöyle sürdürdü;

'İsrail'in düşmanlarımıza çok açık bir mesajı var. Onlara diyoruz ki, Gazze'de neler oluyor, bize saldırırsanız siz de aynı muameleyi göreceksiniz. Sizi yeryüzünden sileceğiz.'

Son günlerde, İran İsrail'in Gazze'ye saldırısının yanıtsız kalmayacağı yönünde sert uyarılar yaptı. Peki bu ne anlama geliyor?

İran'ın Hizbullah'a destek verdiği sıkça dile getiriliyor. Hizbullah ve İsrail, 2006'da savaşmış ve İsrail'in modern tanklarının gizlenmiş mayınlarla ve iyi planlanmış baskınlarla devre dışı bırakıldığı, iki tarafa da hasar veren ve beraberlikle sonuçlanan bir çatışma yaşanmıştı.

O zamandan bu yana, Hizbullah İran'ın yardımıyla yeniden silahlandı ve 150 bine yakın roket ve füzeye sahip olduğu sanılıyor. Bunların birçoğu da uzun menzilli ve güdümlü roketler.

İsrail Gazze'yi işgal ederse, Hizbullah'ın İsrail'in kuzey sınırında yeni bir cephe açabileceği ve İsrail ordusunu iki cephede birden savaşmak zorunda bırakabileceği yönünde bir tehdit söz konusu.

Ancak bu da ABD'ye ait iki savaş uçağının Doğu Akdeniz'e gönderildiği ve İsrail'in yardımına koşmaya hazır olduğu bir ortamda, Hizbullah'ın böyle bir savaşı isteyeceği anlamına da gelmez.

Bu da İsrail'e, Hizbullah'ın herhangi bir saldırısının, ABD donanmasının uçak gemileriyle taşıdığı hava gücüyle, yıkıcı bir misillemeyi beraberinde getireceği güvencesi veriyor.

Öte yandan, Hizbullah'ın 2006'da İsrail'e karşı giriştiği son savaşta, ileri anti-gemi füzeleriyle bir İsrail gemisini vurduğunu da hatırlatmak gerekir.