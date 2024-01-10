İsrailli Bakan'dan 'Gazze'ye saldırıları sürdürerek Filistinlileri göçe zorlamalıyız' açıklaması

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, 96 gündür İsrail'in ağır saldırılarına uğrayan Gazze halkının, saldırıların sürdürülmesi yoluyla "gönüllü göçe" zorlanması gerektiğini söyledi.

Knesset televizyonunda katıldığı bir programda konuşan İsrail İletişim Bakanı Karhi, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki halkı "gönüllü" olarak bölgeden göçe zorlamaya teşvik için savaşı kullandığını söyledi.

"Kesinlikle göçe teşvik etmeliyiz." diyen İsrailli Bakan, konunun hükümet toplantılarında da gündeme geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Onları (Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri) almak isteyen ülkeler de yok. Önemli bir miktar para ödememize rağmen kimse onları almak istemiyor. Gönüllü göç konusu çok önemli. Hiçbir şekilde insan haklarına da zararı yok. Bu savaş devam etmeli."

İsrailli Bakanın sözleri üzerine araya giren sunucu, "(ABD Dışişleri Bakanı) Blinken'den duyduklarımızın aksine siz gönüllü göçün teşvik edilmesi gerektiğini mi söylüyorsunuz? Çözüm bu mu?" sorusunu yöneltince Karhi, "Gönüllü göçü teşvik etmeliyiz. Onlar (göç etmeyi) isteyene kadar onları zorlamalıyız." diye konuştu.

Karhi, "bunu nasıl yapacaksınız" sorusuna "savaşla" diye yanıt verince sunucu, "Yani onlara güç kullanarak, aç bırakarak, zor koşullarla baskı yapmaya devam edeceksiniz." diyerek araya girdi.

İsrailli Bakan ise "durumu kötüleştirerek değil Hamas'a baskı yaparak" bunu yapacaklarını iddia edince sunucu, Gazze'deki durumun zaten şu anda kötü olduğunu hatırlattı.

Karhi bunun üzerine, "Evet durum kötü ve biz rehineleri geri getirene ve Hamas'ı yenilgiye uğratana kadar bu böyle olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

- Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göçe zorlamaya çalışıyor

İsrailli siyasiler ve yetkililerin son günlerde üst üste yaptıkları Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması yönündeki açıklamaları, bölgesel ve uluslararası kamuoyunda tepki görmüş ve reddedilmişti.

Son olarak İsrail'in aşırı sağçı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Suriye ve Ukrayna'daki gibi" Gazze'deki Filistinlilerin de göç ettirilmesi için çalışacakları tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'de soykırıma varan saldırılarına açık destek veren ABD yönetimi de İsrail hükümetinin Gazzelileri göçe zorlama politikasına karşı çıkmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere bölgeden ayrılmaları için baskı yapılmaması gerektiğini söylemişti.

İsrail'in 95 gündür Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 357 Filistinli öldürüldü, 59 bin 410 kişi yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail güçleri tarafından insani yardımların girişinin engellendiği Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ilaç ve sağlık malzemeleri sıkıntısı çekildiği için yaralıların tedavi edilmesinde de büyük zorluklar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurgulayarak, uluslararası topluma "derhal insani ateşkes" çağrısında bulunmuştu.

UNRWA, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de siviller için güvenli bir yer kalmadığına dikkati çekmişti.