İsrailli bebeğin kalbi Filistinli Musa’da atacak

Filistin’de yaşayan Asakra ailesinin Musa isimli bebeği geçtiğimiz hafta dünyaya geldi. Ancak minik Musa doğuştan kalp hastasıydı.

Ramallah’taki hastanede Filistinli doktorlar 2.5 hafta boyunca Musa’nın yaşama tutunması için yoğun çaba gösterdiler. Ama başaramadılar. Tek çare vardı. O da Musa’ya kalp nakli yapılması. Filistin’de bir organ bağış listesi bulunmadığı için bu da mümkün görünmüyordu. Filistinli doktorlar bir umutİsrail’deki Edmond Safra Çocuk Hastanesi’ndeki meslektaşlarını aradı. Ve mucize gerçek oldu. İsrailli doktorlar gelen telefondan sadece saatler önce 1.5 yaşındaki bir İsrailli çocuğun kronik bir hastalıktan dolayı can verdiğini ve ailenin de organlarını bağışladığını söyledi. Musa’nın şansına İsrail’de o an için kalp nakli bekleyen hiçbir bebek yoktu. İsrailli doktorlar, aileye bağışlanan kalbin bir Filistinli çocukta atmasını kabul edip etmeyeceklerini sordu. Ailenin yanıtı olumluydu.

‘Bugün tarih yazdık’

Minik Musa hemen Ramallah’taki hastaneden İsrail’e getirildi. Ve İsrailli çocuğun kalbi, hem Yahudi hem de Arap doktorların katıldığı saatler süren operasyondan sonra artık Musa’da atmaya başladı. İsrail-Filistin tarihinde bir ilk olan bu operasyon tüm İsrail gazetelerinde haber oldu. Operasyonu gerçekleştiren doktor David Mashali, “Bugün burada tarih yazdık. İlk defa bir Yahudi’nin kalbi bir Filistinli Müslüman çocuğun bedeninde atacak. Biz bunu sadece bir kalp nakli olarak değil İsrail ile Filistin arasında bir umut nakli olarak da görüyoruz’ dedi. Musa’nın ailesi de hem çocuklarına yeni bir can veren İsrailli aileye hem de bu çok zor operasyonu gerçekleştiren İsrailli doktorlara minnettardı: Umarız bu yaşanan mucize iki halkın yakınlaşması için bir sebep olur.

Aileler buluşacak

Musa’nın ve adı açıklanmayan bebeğin aileleri, küçük bebeğin taburcu olmasının ardından bir araya gelecek.