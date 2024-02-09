İsrailli bilim insanları Kıbrıs yakınlarında bir su altı kanyonu keşfetti

ads ads ads ads
09/02/2024

ads
İsrailli bilim insanları Kıbrıs yakınlarında bir su altı kanyonu keşfetti

İsrailli bilim insanlarının Kıbrıs yakınlarında bir su altı kanyonu keşfettikleri haber verildi.

Su altı kanyonunun “Eratosthenes” isimli denizaltı dağının yakınlarında olduğunu ve oluşumunun yaklaşık 5 buçuk milyon yıl önce gerçekleşen ve “Messiniyen tuzluluk krizi” olarak adlandırılan jeolojik olaya denk geldiğini yazan Alithia gazetesi, su altı kanyonunun 10 kilometre genişliğinde ve 500 metre derinliğinde olduğunu ekledi.

09/02/2024 11:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: İsrailli, bilim, insanları, Kıbrıs, su altı kanyonu,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.