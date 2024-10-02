İsrailli Büyükelçi Oren Anolik, kaçırıldığı iddialarını yalanladı

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02/10/2024

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İsrailli Büyükelçi Oren Anolik, kaçırıldığı iddialarını yalanladı

İsrail'in Kıbrıs Büyükelçisi Oren Anolik, kaçırıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. 

X'te bir video paylaşarak haberlerin doğru olmadığını açıklayan Büyükelçi "güvendeyim" dedi.

 

I am hearing that some fake news about me circulating. Let me assure you I am fine. It seems that someone came up with a very creative way to make the whole world call me and text me and wish me a happy new Jewish year! pic.twitter.com/pPcVSOs3XS

— Oren Anolik
02/10/2024 12:05
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