İsrailli hahamdan tepki çeken sözler: Aşı vurduran eşcinsel olur

İsrail’de Ultra-Ortodoks haham Daniel Asor’un takipçilerine “Covid-19 aşısı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz” çağrısı tepkilere neden oldu. Haham Asor, takipçilerine Covid-19 aşısından kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

İsrail medyasında yer alan habere göre, sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan Asor, aşılama çabalarının yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışan küresel çapta kötü niyetli bir yönetimin parçası olduğunu iddia etti.

‘ÜYELERİMİZİ KARŞILAMAYA HAZIRIZ’

Haham Asor’un aşı ve eşcinsellik arasında bir bağlantı olduğu iddiası, corona virüsü aşısı vurdurmak için gönüllü olmaya çağıran önde gelen ortodoks hahamların açıklamalarına tezat oluşturduğu belirtildi. Öte yandan, LGBT hakları grubu Havruta da Asor’un yorumlarına cevaben, “Şu anda eli kulağındaki yeni üyelerimizi karşılamaya hazırlanıyoruz” dedi.

225 BİN KİŞİYE İKİNCİ DOZ

Dünyanın en hızlı aşılama kampanyalarından birini sürdüren İsrail, mart ayı ortalarına kadar 9 milyon vatandaşının 5 milyonunu aşılamayı ve ekonomisini yeniden açmayı hedefliyor. İki milyondan fazla İsrailli çoktan ilk doz aşıyı yaptırdı, yaklaşık 225 bin kişiye de ikinci doz aşılar vuruldu. (DHA)

Bu habere tepkiniz:



18/01/2021 13:19