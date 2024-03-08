İsrailli holiganlar Filistin bayraklı kişiyi öldüresiye dövdü

Yunanistan’ın başkenti Atina’da İsrailli holiganlar, elinde Filistin bayrağı taşıyan bir kişiyi yaraladı.

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08/03/2024

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İsrailli holiganlar Filistin bayraklı kişiyi öldüresiye dövdü

Yunanistan’ın başkenti Atina’da İsrailli holiganlar, elinde Filistin bayrağı taşıyan bir kişiyi yaraladı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamındaki mücadele için Atina’ya gelen Maccabi Tel-Aviv futbol takımı taraftarları, Sintagma Meydanı’nda toplu yürüyüşe geçti.

Holiganlar, yürüyüş sırasında elinde Filistin bayrağı taşıyan yabancı uyruklu kişiye saldırdı.

Saldırı sonucu yaralanan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Maccabi Tel-Aviv ile Olimpiakos futbol takımları bu akşam karşılaştı.

08/03/2024 09:06
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TAGS: israil, atina
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