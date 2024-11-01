İsrailli iş adamlarını öldürmek için Güney Kıbrıs’a giden İranlı sınır dışı edilerek İsrail'e gönderiliyor

Güney Kıbrıs’taki İsrailli iş adamlarına yönelik terör saldırısı düzenlemek maksadıyla Güney Kıbrıs’a giden ve İsrail Uluslararası İstihbarat Teşkilatı’nın (Mossad) verdiği bilgiler ışığında geçen yıl Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) tarafından tutuklanan İranlının sınır dışı edilerek İsrail'e gönderilmesi kararlaştırıldı.

Politis gazetesi, İranlının İsrail’e gönderilmeyi ısrarla talep ettiğini ve önceki gün Yüksek Mahkeme’degörülen davada, şahsın ısrarı üzerine sınır dışı edilerek İsrail'e gönderilmesinin kararlaştırıldığını yazdı.

İsrail’e gönderilmekte ısrarcı olmasıyla bu kişinin Mossad ile iş birliği yaptığının teyit edildiğini yazan gazete mahkemeye “gizli” ibaresiyle sunulan tüm suç delillerine rağmen Güney Kıbrıs’ta yargılanmadığını kaydetti.

Haberde, İranlının 2002 yılında ailesiyle birlikte gittiği Güney Kıbrıs’ta sığınmacı statüsünde yaşadığı; 2004 yılında güvenlik amaçlı isim değişikliği yaptığı, vatandaşlık talebinde bulunduğu ancak bu talebinin reddedildiğine de yer verdi.Haberde İranlının talebinin reddedilmesini mahkemeye taşıdığı, bu davanın da reddedildiğini ve Güney Kıbrıs’ta sığınmacı statüsüyle kaldığı da ifade edildi.