İsrailli milyarder Güney Kıbrıs’ta tutuklandı

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren İsrailli milyarder Beny Steinmetz’in geçen Perşembe günü Güney Kıbrıs’ta tutuklandığı haber verildi.

Madencilik alanında faaliyet gösteren Steinmetz’in, Romanya makamlarının yayımladığı Avrupa tutuklama emri dolayısıyla geçen Perşembe günü Güney Kıbrıs’ta, Yunanistan’dan Larnaka havalimanına vardığı sırada tutuklandığını yazan Politis gazetesi, Rum polisinden kaynakların İsrailli milyarderin tutuklandığını “politis.com.cy” haber sitesine teyit ettiklerini iletti.

Steinmetz’in hafta içinde mahkemeye çıkmasının beklendiğini kaydeden gazete, Steinmetz’in Romanya’da bir arazinin haklarını yasadışı bir şekilde güvence altına almaya çalıştığını belirtti.

Steinmetz’in Romanya tarafından yayımlanan tutuklama emri uyarınca başka Avrupa ülkelerinde de tutuklandığını ancak daha sonra serbest bırakıldığını yazan gazete, 2021 yılında Atina’daki Eleftherios Venizelos havalimanında tutuklanan İsrailli milyarderin en nihayetinde serbest bırakıldığını belirtti.

Uluslararası basının ve Yunan basınının Steinmetz’in İsviçre’de karıştığı bir davaya atıfta bulunduğunu da ifade eden gazete, Steinmetz’in Gine'deki demir cevheri yataklarına yönelik arama izinlerini içeren bir davada yolsuzluktan suçlu bulunduğunu belirtti.

Gazete birkaç yıl önce “Bloomberg’in”, Steinmtez’in mal varlığının 8 milyar dolar olarak hesaplandığını ve İsrail’in en zengin insanı olduğundan söz ettiğini de ekledi.

Fileleftheros ise “Elmas Kralı Tutuklandı” başlığıyla yer verdiği haberinde, Larnaka Kaza Mahkemesinin geçen Perşembe günü Larnaka havalimanına vardığı sırada tutuklanan İsrailli milyarderin 8 Eylül’e kadar gözaltında kalmasına emrettiğini ifade etti.

Gazete Beny Steinmetz’i mahkemede tanınmış bir Kıbrıslı Rum ceza avukatının temsil edeceğini ekledi.