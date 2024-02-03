İsrailli protestocular, Gazze'ye yardım tırlarını durdurmaya çalıştı

Diğer yandan rehine takası teklifinin Hamas'ta ihtilafa yol açtığı iddia edildi

Refah'a operasyon sinyali veren İsrail'de protestocular, Gazze'ye yardım taşıyan tırları engellemek için eylem düzenledi.

İsrail'in Akdeniz kıyısındaki Aşdod şehrinde perşembe günü yapılan protestoda yaklaşık 200 kişi, Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan kamyonların önünü kesti.

Gazze'ye yaklaşık 20 kilometre mesafede yapılan protestoda eylemciler, Filistin karşıtı sloganlar atarak bölgeye yardım götürülmesine tepki gösterdi.

Protestoculardan 22 yaşındaki Orit Rosenfelder, "Düşmanı öldürün, beslemeyin!" diye bağırırken, 23 yaşındaki Yeshava Kest de "Hükümetimizden teröristlere yardımı kesmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan rehine yakınlarının büyük bir yürüyüş planladığını aktardı. Kudüs'ten Gazze Şeridi'ne geçişlerden birinin yer aldığı Zikim şehrinde pazar günü başlayacak yürüyüşte eylemcilerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinin önüne gideceği bildirildi.

İsrailli rehinelerin ailelerinin oluşturduğu Tikvah Forum adlı grubun düzenleyeceği yürüyüşün perşembe günü sonlanması planlanıyor. Eyleme bazı İsrailli yedek askerlerin katılacağı da aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, perşembe günkü açıklamasında Gazze'deki operasyonların, Filistinli sivillerin yoğunlukta olduğu Mısır sınırındaki Refah bölgesine genişletileceğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric ise dünkü açıklamasında İsrail'in bu planının "çok endişe verici olduğunu" söylemişti. BM'nin verilerine göre, 2,2 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde halkın neredeyse yarısı kuzeydeki bombardımanlardan kaçarak güneydeki Refah şehrine sığınmış durumda.

Diğer yandan savaşta Hamas ve İsrail arasındaki rehine takasına dair görüşmeler de devam ediyor. Washington yönetiminin desteklediği ateşkes planının Hamas yönetiminde ihtilaf yarattığını aktardı.

Kimliğinin paylaşılmasını istemeyen yetkililer WSJ'ye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın esir takası kapsamında 6 haftalık ateşkese sıcak baktığını söyledi. Buna göre Sinvar, söz konusu süre içinde Hamas'ın yeniden güç toplamasını ve Gazze'ye daha fazla yardım girmesini hedefliyor.

Ancak kaynaklar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin buna karşı çıkarak İsrail'in askeri operasyonlarını tamamen durdurmasını istediğini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan da Lübnan merkezli LBC televizyonuna dün yaptığı açıklamada, kalıcı ateşkes sağlanmadan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirmişti.