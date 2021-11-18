İsrailli şirket geliştirdi: İneksiz inek sütü 2023’te raflarda

İsrailli teknoloji girişimi Imagindairy, hayvancılık sektörünü yakından ilgilendiren bir çalışmaya imza attı. Şirket üzerinde çalıştığı projede, ‘ineksiz inek sütü’ üretmeyi başardı.

The Times’ın haberine göre, inek sütü gibi görünen, tadı inek sütüne benzeyen söz konusu süt, herhangi bir hayvan sürece dahil edilmeden laboratuvarda üretildi.

10 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI



Çalışmada, yapay zeka sayesinde süt proteinlerinin DNA kodları mantarlar ve diğer bitki organizmalarına aktarılıyor. Projeyle birlikte iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım atılması hedefleniyor. Hayvan çiftlikleri, sera gazı salınımında en üst sıralarda yer alıyor.

Şirket, proje için 10 milyon dolarlık yatırım alırken, ineksiz inek sütü ürünlerinin 2023’te satışa sunulabileceğini açıkladı.

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18/11/2021 09:53