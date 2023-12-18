İsrailli şirketten işgal ilanı: Enkaza dönen Gazze'de konut satışı için reklama başladı

Aylardır Gazze’de insanlık tarihinde eşine az rastlanır katliamlara ve soykırıma imza atan İsrail Filistinlilerin kanlarının üzerine hayat inşa etmeyi planlıyor. Bu planlarını da sessiz sessiz değil her yerden paylaşarak dünyanın gözleri önünde yapıyor. Ve her zaman olduğu gibi kimse bu soykırıma hain planlara ses çıkartmıyor.

Batı Şeria’da Yahudi işgalciler için ev inşa etmede öncü bir şirket olan Harey Zahav isimli emlak şirketi, henüz enkaz altında dahi binlerce ölünün bulunduğu Gazze’de ev satışı için reklam yayınladı.

Sahil şeridinde ev inşa etmeyi planlayan emlak şirketi o reklamlara da “Uyan, sahil evi rüya değil” sloganlarını yazdı.

Paylaştığı çizimlerde “Biz Harey Zahav olarak Gush Katif’e dönüşe zemin hazırlamak için çalışıyoruz. Bölgenin ıslahı, atıkların temizlenmesi ve işgalcilerin (Filistinliler) sınır dışı edilmesi için çalışanlarımız faaliyet gösteriyor. Yakın gelecekte kaçırılanların, askerlerimizin bir şekilde evlerine dönmesini ve Gazze Şeridi’nde tüm Gush Katif bölgesinde inşaatlara başlayabileceğimizi umuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Paylaştığı başka bir yer planlamasında da Gazze Şeridi'ni dizayn ederek "Şimdi ön satış fiyatlarıyla satışta" açıklamasını yaptı.

Televizyon programlarına rezillik olarak çıkması gerekirken, tebrikler aldı. İsraillilerden aldığı güçle de "Sizleri mutlu etmeye çalışıyoruz" açıklamaları yaptı.

Katliam yaptıkları bölgeden İsrail askerlerini paylaşarak bölgede onların projeleri için çalıştıkları imalarında bulunan şirket, Siyonistlerden oldukça destek görüyor.

Şirket, 73 gün önce başlayan İsrail'in sivil katliamıyla abluka altındaki Gazze Şeridi’ne giren askerlerin, ulaştıkları bölgelerde İsrail bayraklarını diktikleri fotoğraflar paylaşıyor.

Gush Katif

İsrail, Gazze’nin daha önce işgal edildiği yıllarda Yahudi işgacilerin bölgelerine “Gush Katif” ifadesini kullanıyor.

İsrail’in 2005 yılında sona eren işgal yıllarında Gazze Şeridi’nin güneyinden orta kesimlerine kadar uzanan “Gush Katif” bölgesi, uluslararası hukuka aykırı inşa edilen 21 yerleşim yerinden oluşuyordu.

İsrail, tek taraflı bir kararla Gazze Şeridi’nden çekildiği Ağustos 2005’te Gush Katif bölgesindeki yerleşim yerlerinde oturan yaklaşık 8 bin 600 Yahudiyi başka bölgelere tahliye etmişti.