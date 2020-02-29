İsrailli Yattırımcılardan Güney’e Büyük İlgi

Limasol Limanı ve marinasının birlikte geliştirilmesi projesinin iki İsrail şirketinin oluşturduğu “Kition Ocean Holdings” konsorsiyumuna verilmesinin, İsrailli şirketleri, Güney’de daha çok yatırım yapma konusunda heyecanlandırdığı haber verildi.

Politis “İsraillilerin Canlı İlgisi… Liman-Marina İle İlgili Anlaşmadan Sonra Yeni Geniş Perspektifler Açılıyor” başlıklı haberinde, İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Shmuel Revel’in, uzun vadede ve 4 aşamada tamamlanacak Limasol Limanı ve Marinası’nın geliştirme çalışmasının 26 Şubat’taki lansmanından sonra Limasol Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Başkan Stavros Stavru ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre Revel, İsrailli yatırımcıların “Kition Ocean Holgings” ile Rum yönetimi arasında yapılan anlaşmadan çok etkilendiklerini, cesaretlendiklerini ve Larnaka’da da yeni yatırımlar yapmayı planladıklarını söyledi.

Gazete ekonominin çeşitli dallarında ve özellikle enerji sektöründe faaliyet gösteren İsrailli yatırımcıların “Larnaka’yı Avrupa’daki faaliyetlerinin merkezi olarak kullanmayı” ciddi ciddi düşündüklerini yazdı.

Gazete ayrıca Limasol Limanı-Marinasi lansmanı sırasında Kition Ocean Holdings konsorsiyumunun iki İsrailli ortağının Larnaka Havaalanı karşısında, Meneu bölgesinde büyük bir konut projesi planladığının resmen açılandığına işaret etti.

29/02/2020 15:56