İsrailli yerleşimciler Filistin köyündeki zeytin ağaçlarını tahrip etti

İsrailli yerleşimciler Filistinlilere ait zeytinliklere zarar vermeye devam ediyor.

Yerel kaynakların Wafa haber ajansına verdiği bilgiye göre, İsrailli yerleşimciler dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın Salfit vilayetine bağlı Deir Istiya köyü yakınlarında yaklaşık 12 zeytin ağacını tahrip etti.



Wafa, Salfit'in kuzeyindeki yasadışı İsrail Yakir karakolundan gelen yerleşimcilerin, daha önce yaklaşık 20 zeytin ağacını tahrip ettikten sonra, Filistinli Musleh Youssef Mansour'a ait ağaçları yok etmek için geri geldiklerini bildirdi.



Filistinliler binlerce yıldır zeytin ağacı yetiştiriyor ve geleneksel olarak eylül ayında zeytinyağı yapmak için yıllık hasada başlıyorlar.



Birleşmiş Miletler insani yardım ajansı, İsrail'in seyahat kısıtlamaları ve zeytinliklere yönelik saldırılarının, Filistinli çiftçilerin geçen yılki hasattan yaklaşık 1200 metrik ton zeytinyağı kaybetmesi anlamına geldiğini kaydetti.

Öte yandan İsrail ordusu da Batı Şeria'ya yeni baskınlar düzenledi.

İşgal altındaki bölgenin farklı yerlerinde yapılan operasyonlarda yedi Filistinlinin gözaltına alındığı açıklandı.