İsrailliler Hamas’ın rehin aldığı yurttaşları için Limasol’da dua etti

Güney Kıbrıs’ta yaşayan İsraillilerin, Hamas’ın rehin aldığı yurttaşları için dün akşam, Limasol’da dua ettikleri bildirildi.

Politis gazetesi, dünyanın her yerindeki İsraillilerin, 7 Ekim’den bu yana Hamas tarafından rehin tutulan yurttaşları için buluşma düzenlediğini ve bu buluşmaların Güney Kıbrıs ayağının dün akşam, Hahambaşı Arie Zeev Raskin ve yaklaşık 150-200 kişinin katılımıyla Limasol’da gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete, “Miltos ve Hristos Hristoforu Amfitiyatrosu”na, rehin alınanlar için fotoğraflar ve çiçekler konulduğunu kaydederek, 7 Ekim’de duran hayatı sembolize edecek oyuncaklar, bebek arabaları ve gündelik eşyaların da etkinlikte yer aldığını belirtti.

Haberde, polis denetiminde gerçekleşen etkinliğin, İsrail ve Güney Kıbrıs’ın milli marşlarının okunmasıyla sorunsuz tamamlandığı ifade edildi.