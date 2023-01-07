Israrla önlem alınmıyor

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07/01/2023

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Israrla önlem alınmıyor

Özel Haber

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda, Arda Market yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar, ölüme meydan okumaya devam ediyor. Yayalar, araçların arasından adeta ölüme koşuyor.

Haber Kıbrıs, ölümle sonuçlanan trafik kazalarının meydana geldiği noktayla ilgili tehlikenin ne boyutta olduğuna yayınlarıyla defalarca dikkat çekmesine rağmen değişen hiçbir şey yok...

Söz konusu güzergahta araçlar hız yapmaktan, yayalar ise canlarını tehlikeye atmaktan çekinmiyor.

Vatandaşlar, “Niçin ısrarla önlem alınmıyor. Yayalar adeta ölüme koşuyor” diyerek sitemde bulundu.

 “Buradan onlarca yaya canını tehlikeye atarak yolun karşısına geçmeye çalışıyor” ifadelerini kullanan vatandaşlar, bölgeye alt ya da üst geçit yapılmasını istedi.

07/01/2023 21:15
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TAGS: Israrla önlem alınmıyor
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