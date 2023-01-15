Issız bir adaya düşerseniz yanınıza almanız gereken 3 burç!

Bir uçak ya da gemi kazasında yanlışlıkla ıssız bir adaya düşme ihtimaliniz varsa yanınızda bu 3 burç olsun. Bu 3 burç sayesinde hayatta kalma oranınız daha yüksek olur. Becerileri liderlikleri ve yetenekleriyle sizi koruyup kollarlar. İşte ıssız bir adaya düşerseniz yanınıza almanız gereken 3 burç

Issız bir adada "yaşayamam ölürüm" diyorsanız yolculuğa çıkmadan yanınıza bu 3 burçtan alın. Astroloji haritasında bile yetenekleriyle kendilerine hayran bıraktıran bu 3 burç sizin hayatta kalmanızı sağlayacak her beceriye sahipler.

Issız çorak alanı bir yeşertecek eve dönüştürebilecek bu 3 burç sayesinde yalnız kalmayı bir kenara bırakın. En iyi şekilde nasıl yaşamayı öğreneceksiniz. Çünkü onların içindeki mücadele ateşi ıssız bir adayla sönmez.

YENGEÇ BURCU

Aç kalmak istemiyorsanız bir Yengeç ile yolculuk yapın. Hem erkek hem de kadın Yengeç burçları normal ottan bir yemek yapabilirler. Onlar oldukça beceriklidir. Özellikle yemek konusunda doğuştan aşçıdırlar. Ayrıca Yengeç burçları yetenekleriyle kıyafet ayakkabı bile üretir. Çorak olan toprakları tarlaya çevirir.

AKREP BURCU

Akrep burçlarının en belirgin özellikleri bir çatı kurmadır. Aile yapısı ve kabuklu hayvan iç güdüsü sayesinde hızla bir barınak yapan Akrep burçlarının çoğu bu yüzden mimardır. Elleri pratik olan Akrep burçları hiç zorlanmadan hava koşullarından sizi korur. Sevdikleri söz konusuyla yıllarca uyumadan nöbet tutabilir. Akrep burcu sayesinde rahat rahat uyuyabilirsiniz.

ASLAN BURCU

2'den fazla insan varsa orası Aslan burçları için topluluk ve yönetim alanıdır. Anında kriz süreçlerinde harekete geçen projeler üretirler . Konaklanacak ve tüketilecek her şeyin listesini yaparlar. Akıllarındaki projeleri devreye koydukları an ada artık küçük bir şehre bile dönüşür. Ayrıca Aslan burcu kontrolü sevdiğinden size hiç bir iş bırakmaz.

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15/01/2023 18:12