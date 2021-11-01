İşsiz kalan Kanlı Sucuoğlu ile dalga geçti

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı’na seçilen Faiz Sucuoğlu, seçim sürecinde kendisine ciddi hakaretleri bulunan parti profesyoneli Özer Kanlı’yı görevden aldı.

Genel merkeze ilgili talimatı veren Sucuoğlu, katıldığı birçok TV programında ilk icraatının bu olacağını vurgulamıştı.

Özer Kanlı’yı sık sık “klik ve hizip” olarak niteleyen Sucuoğlu, “Kanlı benden önceki birçok başkanı da yanlış yönlendirdi. Aynı hataya düşmeyeceğim” ifadesini kullanmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Özer Kanlı, kişisel sosyal medya hesabından “GÜLÜ-YORUM” şeklinde bir gönder, paylaştı. Kanlı’nın gönderisinin altına “Kendi halinize her halde”, “Gidi-yorum”, “İnşallah seni BRT’den de alırlar.” şeklinde yorumların yapılması ise dikkat çekti.

Bu habere tepkiniz:



01/11/2021 19:38