İşsiz kalan müzisyenler isyanda

Haber Kıbrıs-Özel

Koronavirüsüyle mücadele kapsamında yeni getirilen kısıtlamalar nedeniyle meyhaneler kapatılırken restoranlarda da müzisyene yasak geldi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında işsiz kalan müzisyenler Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşarak mağdur olduklarını söylediler. “Bizi unutuyorlar, biz de aile geçindiriyoruz” diyen müzisyenler, gelirsiz kaldıklarını ve çocuklarının da yılbaşında mağdur olduklarını söyledi. Müzisyenler seslerinin duyulmasını, yetkilerin müzisyenlerin sorunlarına da bir çözüm üretmesini istedi.

Bu habere tepkiniz:



17/12/2020 11:26