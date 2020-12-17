İşsiz kalan müzisyenler isyanda
Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, insan sağlığının yanı sıra pek çok sektörde ekonomiyi de ciddi şekilde sıkıntıya soktu.
17/12/2020
Haber Kıbrıs-Özel
Koronavirüsüyle mücadele kapsamında yeni getirilen kısıtlamalar nedeniyle meyhaneler kapatılırken restoranlarda da müzisyene yasak geldi.
Covid-19 tedbirleri kapsamında işsiz kalan müzisyenler Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşarak mağdur olduklarını söylediler. “Bizi unutuyorlar, biz de aile geçindiriyoruz” diyen müzisyenler, gelirsiz kaldıklarını ve çocuklarının da yılbaşında mağdur olduklarını söyledi. Müzisyenler seslerinin duyulmasını, yetkilerin müzisyenlerin sorunlarına da bir çözüm üretmesini istedi.