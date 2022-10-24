İstanbul Arel Üniversitesinin 3 katlı binası çöktü

Küçükçekmece'de, bir konut şantiyesinin istinat duvarının çökmesinin ardından bitişiğindeki özel üniversitenin 3 katlı binası çöktü. Çökme nedeniyle çevrede bulunan öğrenci yurdu ile 5 apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sefaköy Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bulunan bir konut şantiyesinde zemini güçlendirmek için uygulanan fore kazıkları patlarken çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki İstanbul Arel Üniversitesinin 3 katlı binası yıkıldı, üniversitenin ana binasında da hasar oluştu.

İhbar üzerine gelen itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri bölgede çalışma başlattı.

AFAD ekipleri, şantiye sahası çevresindeki diğer bina ve apartmanların etkilenip etkilenmediğine yönelik inceleme yaptı. İncelemelerin ardından çökme yaşanan alanın etrafındaki 71 öğrencinin kaldığı yurt ile 128 dairenin bulunduğu 5 apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

İnşaat alanında göçükle ilgili çalışmalar kapsamında zemine dolgu yapılmaya başlandı.

- Toplam 6 binada tedbir amaçlı tahliye

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Küçükçekmece Kaymakamlığından da yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, dün saat 16.30 sularında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatın temelinde bulunan fore kazıklarının olağan dışı hareketliliğinin tespit edildiği belirtildi.

İlgili kurumların teknik ekiplerinin inşaat mahalline sevk edilerek, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alındığı aktarılan açıklamada, "2019 yılında bir inşaat firması tarafından başlatılan konut projesi şantiye alanının yanında bulunan İstanbul Arel Üniversitesi binası tahliye edilmiştir. Belirtilen alanda saat 23.15 sularında fore kazıklarının çökmesi sonucu İstanbul Arel Üniversitesi binasının bir kısmı çökmüş ve bina kullanılamaz hale gelmiştir. Kaymakamlığımız Kriz Merkezi tarafından, şantiye alanına komşu 5 apartman ve 1 yurt binası olmak üzere toplam 6 bina tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen binalardaki 128 hanede ikamet eden vatandaşlarımız ile yurtta kalan 71 öğrencimiz ilçemizde bulunan otel ve misafirhanelere yerleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca olası bir afet durumuna karşı önlem almak için tedbir alınan binaların bulunduğu sokakların elektrik, su ve doğal gaz akışlarının kesildiği kaydedildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığına dikkati çekilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

- Üniversite öğrencileri, eğitimlerini çevrimiçi alacak

İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, dün sabah saatlerinde üniversite binasında biraz hareketlilik olduğunu görünce inşaat yetkilileriyle görüştüklerini söyledi.

İnşaat yetkililerinin ise kendilerine "Bir şey olmaz." dediğini aktaran Altan, hafta sonu olduğu için okulda öğrenci bulunmadığını, çalışan personelin de tahliye edildiğini, elektrik, su ve doğal gaz hatlarını tedbir amacıyla kestiklerini belirtti.

Daha sonra akşama doğru istinat duvarının fore kazıklarındaki yatay çelik bağların patladığını, gece saat 23.00 gibi de üniversite binasının bir kısmının yıkıldığını dile getiren Altan, üniversitenin ana yerleşkesinin Tepekent'te olduğunu, burada sadece bir bina bulunduğunu, burada eğitim gören öğrencilerin çevrimiçi eğitime geçtiğini kaydetti.

Altan, bu kadar hasar alan üniversite binasının yıkılabileceğini sözlerine ekledi.

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24/10/2022 16:20