İstanbul Boğazı sağanak sonrası çamura bulandı
Çamurlu suyun akması boğazın renginin değişmesine neden oldu.
15/08/2022
İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası Göksu ve Küçüksu Deresi’nden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı'na aktı. Denizin rengi kahverengiye dönüştü. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan böyle görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamur İstanbul Boğazı'na aktı.
Çamurlu suyun akması boğazın renginin değişmesine neden oldu.