İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar başladı
İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli sefer yapıldı.
31/10/2018
Türk Hava Yolları’nın ‘TK 2124’ kodlu uçağı, İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli seferi gerçekleştirmek üzere Ankara’ya hareket etti.
Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla gerçekleştirilen ilk seferde 340 yolcu Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. .
İstanbul Havalimanı’na ilk inecek uçak ise saat 14.15’te Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı olacak.
İstanbul Havalimanı’ndan ilk yurt dışı tarifeli sefer ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılıyor.
Türk Hava Yolları’na ait ‘TK 978’ sefer sayılı uçak Türkiye saatiyle bugün saat 17.30’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak, KKTC saati ile 18.00’de Ercan Havalimanı’na inecek.