İstanbul Havalimanı'ndan KKTC'ye İlk Uçuş Yarın

İlk fazı dün açılan İstanbul Havalimanı'nda, yarın başlayacak tarifeli seferler için hazırlıklar ile terminallerdeki temizlik çalışmaları sürüyor.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla açılan İstanbul Havalimanı'nda sabahtan itibaren hazırlıklar başladı.

Yarın, "TK 978" koduyla saat 17.30’da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak THY'nin tarifeli uçağı, KKTC’deki Ercan Havalimanı'na hareket edecek.

Türk Hava Yolları'nın (THY) daha önce açıkladığı uçuş takvimine göre, yarın saat 11.10’da, "TK 2124” kodlu THY uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı’na (ESB) hareket edecek. Böylece yolcular yarın sabahtan itibaren İstanbul Havalimanı'na gelerek, bilet işlemlerinin ardından seyahatlerini gerçekleştirecek.

KONTUARDA BİLET HAZIRLIKLARI

Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı terminallerinde uçuş için gerekli hazırlıklar bugün de sürüyor.

Dünkü açılış nedeniyle terminalde kurulan platformlar, malzeme ve ekipmanlar kaldırılırken, temizlik çalışmaları da devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren kontuarlara gelen THY personelinin bilet işlemleri için ön hazırlık yaptığı görüldü. Kapılarda ve terminalin çeşitli alanlarında görevli güvenlikçiler, nöbet yerlerine gelerek, hazır bulundu.