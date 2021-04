İstanbul kanalizasyonlarında uyuşturucu izi arandı

İstanbul’daki atık su arıtma tesislerinden alınan analiz sonuçlarına göre, kentte en çok kullanılan uyuşturucu türü esrar. Verilere göre İstanbul, esrar kullanımında Barselona’dan, eroin kullanımda ise New York’tan sonra ikinci sırada yer aldı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Adli Bilimler ve Adli Tıp Enstitüsü akademisyenleri Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, Dr. Selda Mercan, Merve Kuloğlu Genç’in “Atık Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi” başlıklı projelerinin sonuçları ortaya çıktı. Water Research Dergisi’nde yayınlanan “İstanbul’da Geçici-Zamana Bağlı Yasadışı Uyuşturucu, Alkol Ve Tütün Eğilimlerinin Araştırılması: 14 Arıtma Tesisinin Atık Su Analizi” başlıklı makale, analiz edilen atık su üzerinden İstanbul’daki uyuşturucu kullanım oranına ilişkin önemli bilgiler verdi. Araştırma geçen yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemlerini kapsıyor.



LİSTEDE İKİNCİ SIRADA



Milliyet gazetesinde yer alan araştırmada, dünyanın en büyük ülkelerinin kalabalık kentleri ile de karşılaştırmalı örneklere yer verildi. Amsterdam, Barselona, New York, Münih, Berlin, Zürih, Şangay gibi metropollerde kullanılan uyuşturucu çeşidi ve oranı İstanbulla karşılaştırıldı. Sonuçlara göre, İstanbul esrar kullanımında 10 kentin yer aldığı listede Barselona’dan sonra ikinci sırada yer aldı. Eroin kullanımında da ABD’nin New York kentinin ardından ikinci sırada yer alan İstanbul, kokain kullanımında ise başka kentlerin gerisinde yer alıyor. Listede Adana ise New York ve İstanbul’dan sonra en fazla esrar kullanılan üçüncü il konumunda.

YAZ DÖNEMİNDE ARTTI



Çalışma verilerinde İstanbul’da esrar, eroin, kokain, amfetamin, metamfetamin, ekstazi kullanım oranları ile dünya ülkeleri arasındaki farklar analiz edildi. Araştırmaya göre İstanbul’da en fazla kullanılan uyuşturucu türü esrar, en az tüketilen ise amfetamin olarak belirlendi. Kenevir bitkisinden elde edilen ve psikoaktif etkiler yaratan esrarın, genellikle Avrupa yakasında daha yoğun kullanıldığı tespit edildi.



İstanbul’da esrarın en çok kullanıldığı bölgeler, Silivri, B. Çekmece, Çatalca’nın Beylikdüzü, Esenyurt, Arnatuvköy, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy. Anadolu yakasında ise Kadıköy, Ataşehir ve Üsküdar’da esrar kullanımı diğer ilçelere göre yaygın. Araştırma ayrıca esrar kullanımının, yaz aylarında ciddi artış gösterdiğini gösteriyor.

AVRUPA YAKASI YOĞUN



Esrardan sonra en çok tüketilen uyuşturucu çeşidi ise eroin. Oldukça güçlü bağımlılık yapıcı ve ölümcül olabilen eroinin kullanımı da Avrupa yakasında daha yoğun. Çalışmaya göre eroin en çok, Esenyurt, Arnatuvköy, Başakşehir, Avcılar, Bakırköy bölgelerinde kullanılıyor. Uyarıcı ve halüsinasyon özellikli psikoaktif sentetik madde metamfetamin kullanımında ise Beylikdüzü, Esenyurt, Arnatuvköy öne çıkıyor. Başakşehir’in önemli bölümü ve Avcılar’da da metamfetamin kullanımına rastlanmış.



Üzerinde bir resim ya da logo basılı tablet veya kapsüller halinde üretilen ekstazide ise Anadolu yakası öne çıkıyor. Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Ataşehir’in bir bölümü ile Maltepe, Sancaktepe, Çekmeköy’de ekstazi kullanıldığı saptanmış. Merkezi sinir sistemi üzerine uyuşturucu etkide bulunan kokainin kullanımına bakıldığında da Beylikdüzü ve Esenyurt başta olmak üzere tüm Avrupa yakası öne çıkıyor.

EN ÇOK ESRAR KULLANILAN İLÇELER



B.Çekmece



Avcılar



Çatalca



Bağcılar



Beylikdüzü



Bahçelievler



Esenyurt



Bakırköy



Arnatuvköy



Silivri



Başakşehir



EN ÇOK EROİN KULLANILAN İLÇELER



Esenyurt



Avcılar



Arnatuvköy



Bakırköy



Başakşehir



EN ÇOK EKSTAZİ KULLANILAN İLÇELER



Üsküdar



Ataşehir



Ümraniye



Maltepe



Çekmeköy



Sancaktepe

