İstanbul Küçükçekmece'deki metrobüs kazası… 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de bugün sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kaza sonrasında, olay yerindeki incelemeler ve çalışmalar sürüyor.

Kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, kazaya karışan 2 metrobüsün şoförü ile metrobüs hattında görevli 2 denetim amiri gözaltına alındı.

Gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ve metrobüs hattında görevli Ş.Y'nin şüpheli olduğu, diğer 2 kişinin ise sadece bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, kaza nedenine ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Kaza nedeni bundan sonraki süreçte, o adli ve idari soruşturma neticesinde ortaya çıkacak. Ama sizlerin de gördüğünüz gibi iki metrobüs, bir de görüntülerde beyaz araç var, beyaz araçtan dolayı birbirine çarpıyorlar. Beyaz araç neden orada, metrobüs hızını neden durdurmadı ve benzeri konular ileriki safhalarda belli olacak. Biz şu an vefat eden, yaralı olan hemşehrilerimizin tedavi olmaları ve onların ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz."

Kazada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın ailesi de, haber üzerine Biruni Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Uçar'ın cenazesi buradan alınarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor da hazırlandı. Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.