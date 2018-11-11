İstanbul Maratonu'na Kenyalı atletler damga vurdu!

Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich parkur rekoru kırarak kazandılar.

Maratonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan verdi.

2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından “Altın Kategori” kapsamına alınan Vodafone İstanbul Maratonu’nun startı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 300 metre gerisinden verildi.

1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu; Tekerlekli Sandalye, 42K “Maraton”, 15K , 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride koşuldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonda Felix Kimutai, 2 saat 9 dakika 57 saniyelik derecesiyle ilk sırayı elde etti.

Yarışta 30. kilometreden sonra yaptığı atakla rakipleriyle arasındaki farkı açan Kimutai, vatandaşı Vincent Kiplagat'ın 2010 yılında 2.10.42'lik dereceyle ele geçirdiği İstanbul Maratonu rekorunun yeni sahibi oldu.

Erkeklerde Bahreynli Abdi İbrahim Abdo, 2 saat 10 dakika 37 saniyelik derecesiyle maratonu ikinci, Kenya asıllı Fransız Abraham Kiprotich de 2 saat 10 dakika 55 saniyeyle üçüncü sırada tamamladı.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich, 2 saat 18 dakika 35 saniyelik derecesiyle organizasyonda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi. Kenyalı sporcu, geçen yıl maratonu 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle bitirerek rekor kırmıştı.

Kadınlarda Kenyalı Margaret Agai, 2 saat 25 dakika 4 saniyelik derecesiyle ikinci, Etiyopyalı Fatuma Sado da 2 saat 31 dakika 5 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu 10 kilometre ve 15 kilometre yarışlarını kazananlar belli oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Gişelerden start alan yarışta sporcular, köprüyü geçtikten sonra Barbaros Bulvarı’ndan Beşiktaş’a indi ve sahil yolunu izleyerek Karaköy’e geçti.

Galata Köprüsü’nden sonra Sirkeci yönüne giden sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında yer alan bitiş noktasına ulaştı. Erkeklerde Kenyalı Shadrack Korir, 43 dakika 4 saniyelik derecesiyle ve hakem kararı ile birinci oldu.

Birinci ile aynı dereceyi yapan Türkiye'den Polat Kemboi Arıkan ise 43 dakika 4 saniye ile ikinci, üçüncü de 43 dakika 8 saniye ile Uganda'dan Albert Chemutai oldu. Kadınlarda ise Türkiye'den Yasemin Can 47 dakika 43 saniyelik derecesiyle ilk sırada geldi. İkinci 48 dakika 39 saniye ile Kenya'dan Delvine Meringor, üçüncü ise 49 dakika 1 saniye ile Kenya'dan Daisy Jeptoo Kimeli oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünden başlayan 10 km yarışı ise Barbaros Bulvarı’ndan Beşiktaş’a indi ve Vodafone Park, Fındıklı, Tophane, Galata Köprüsü istikametinden Eminönü’nde İstanbul Ticaret Üniversitesi önünde sona erdi.

10 kilometre yarışında 33 dakika 23 saniyelik derece ile birinci Türkiye'den Fatih Korkunç geldi. İkinci 33 dakika 53 saniye ile Türkiye'den Mustafa Araç, üçüncü ise 33 dakika 56 saniye ile Victor Gallego Casilda oldu.

Kadınlarda 10 kilometrede ise 37 dakika 11 saniye ile Suzan Tunca birinci oldu. İkinci Türkiye'den 43 dakika 38 saniye ile Aslı Simay Yazıcı, üçüncü de 44 dakika 29 saniye ile Türkiye'den Hatice Zeylan oldu.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda 55 elit atlet yer aldı. Türkiye’nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Azerbaycan, Fransa, Bahreyn, Litvanya, Burundi ve Fas’tan gelen elit atletler, maratonda ter döktü.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda dereceye giren sporculara 334 bin 300 dolar ödül dağıtılacak.

Maraton genel klasmanında toplamda 216 bin dolar ödül verilecek. Erkekler ve kadınlarda ilk 8’e giren sporcular, sırasıyla 50 bin, 25 bin, 15 bin, 7 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin ve bin dolar ödül alacak.

Bu kategoride Türk sporcu tasnifi için toplam 64 bin dolar ödül belirlenirken, ilk 5’e giren erkek ile kadın atletler, sırasıyla 12 bin, 8 bin, 5 bin, 4 bin ve 3 bin dolar ödül elde edecek.

Ayrıca maratonda Türk masterler ve yaşlılar kategorilerinde dereceye giren sporculara toplamda 10 bin 300 dolar ödül verilecek.

Maratonun zaman bonusu ise 310 bin dolar olacak. Etkinlikte 15 kilometrelik genel klasman için toplamda 18 bin dolar, bu kategorinin Türk sporcu tasnifi için de 6 bin dolar ödül dağıtılacak.

Tekerlekli sandalye kategorisinde ise toplamda 20 bin dolar ödül verilecek.