İstanbul Maratonu’nda yarışacak milli atlet Tazegül, sponsoru İskele Belediyesini ziyaret etti

Uzun mesafe rekortmeni milli atlet Hakan Tazegül, 6 Kasım’da yarışacağı 42 kilometrelik Uluslararası İstanbul Maratonu öncesinde kendisine sponsor olan İskele Belediyesi’ni ziyaret etti.

İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye, Atletizm Federasyonu ile iş birliğine giderek, Hakan Tazegül’ün başarısını desteklemek için sponsor oldu. Milli atlet de bu karar sonrası İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Hakan Tazegül’le görüşmesinde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 42 kilometrelik rekoru elinde bulunduran Tazegül’ün, İstanbul Maratonu’nda da yeni bir rekora imza atacağına inanç belirtti.

Sadıkoğlu, Tazegül’ün ülkeye yaşattığı gururun paha biçilemez olduğunu kaydetti.

KKTC’deki 42 km rekorunu elinde bulunduran, 2014 yılında Hollanda’da düzenlenen yarışlarda da 42 km rekoru kıran Atletizm Federasyonu milli atleti Hakan Tazegül'ün, pazar sabahı saat 09.00’da başlayacak Uluslararası İstanbul Maratonu için de iddialı olduğu belirtildi.

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04/11/2022 11:54