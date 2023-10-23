İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Üyeleri Creditwest Bank’ı ziyaret etti

İstanbul Sanayi Odası Meclisi Başkanlık Divanı, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve İSO Meclis Üyeleri 19-21 Ekim tarihleri arasında KKTC ziyareti gerçekleştirdi. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Meclis Başkanı Ender Yılmaz ile Yönetim Kurulu üye ve oda yetkilerinden oluşan heyetin KKTC Cumhurbaşkanı, KKTC Başbakanı, KKTC Enerji Bakanı, TC Lefkoşa Büyükelçisi’ne ziyaretlerde bulundu.

İLK ZİYARET CREDITWEST BANK’A

Heyet ilk olarak Creditwest Bank’ı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş ve Genel Müdür Mazher Zaheer ile görüştü.

MAZHER ZAHEER: TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS YATIRIMCILARININ İŞ BİRLİKLERİNİN GÜÇLENMESİNİ ARZULUYORUZ

Zaheer, İstanbul Sanayi Odası heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtirken, bu ziyaretin, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs yatırımcılarının iş birliklerinin güçlenmesi, yeni yatırım fırsatlarının yaratılması ve stratejiler planlanarak ekonominin geleceğini şekillendirme konusunda önemli katkıları olacağını vurguladı.

İMAM ALTINBAŞ: İSTANBUL SANAYİ ODASI’NIN DESTEĞİNDEN MUTLUYUZ

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi olarak etkinliğe katılan İmam Altınbaş, İSO’nun yönetimi ve üyeleri ile Kuzey Kıbrıs’a gelerek desteklerini fiziki olarak da belirtiğini ifade etti. İmam Altınbaş, bankacılık konusunda adada tecrübeli oldukları için Kuzey Kıbrıs’ta yatırımların hangi yönde olduğunu bildiklerini ekleyerek şu anda özellikle yurt dışından adaya önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

NUSRET ALTINBAŞ: SANAYİCİLERİN ORTAK ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUZ

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel bankası olan Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş yaptığı konuşmada Türkiye sanayicilerini Kuzey Kıbrıs’ta ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduklarını, heyetin Kuzey Kıbrıs’taki ilgili oda ve kurumlarla yapacakları toplantılarla istişarelerin artacağına inandıklarını belirtti. Oda yönetiminin KKTC’yi Türkiye’nin bir parçası olarak görmesinden ve desteğinden mutluluk duyduklarını da söyledi.

SOFU ALTINBAŞ:İKİ ÜLKE SANAYİCİLERİ BİRBİRİNİ DESTEKLEYEBİLİR

KKTC’de Sanayiciler ile Türkiye’deki Sanayicilerin iş birliği yaparak Kuzey Kıbrıs’ta üretilen ürünlerin Türkiye’de satılması ve Türkiye’de üretilen ürünlerin ise KKTC’ye getirilerek satışının yapılması ile iki ülke ekonomisinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

BAHÇIVAN: KIBRIS’IN BARIŞ VE HUZUR VE YATIRIM ADASI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

İSO’nun yeni başkanlık döneminde ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs’a yaptıklarını belirten Bahçıvan, Kuzey Kıbrıs’ın kardeş vatan olduğunu Türk sanayicileri olarak Kuzey Kıbrıs ekonomisinde fiili olarak yer almak istediklerini ifade belirtti. Oda olarak bilgi birikimlerini ve yatırım kaynaklarını Kuzey Kıbrıs’a yönlendirmek istediklerini, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu da ekledi. Altınbaş Ailesi’nın adadaki yatırımlarından övgü ile bahseden Bahçıvan, misafirperverliklerinden dolayı Creditwest Bank’a teşekkür etti.

Türkiye basını yetkililerin de bulunduğu heyet, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası yetkililerin katılımı ve Creditwest Bank ev sahipliğinde Bellapais’te öğlen yemeği ve kaynaşma etkinliğine katıldı.

İstanbul Sanayi Odası hakında...

1952 yılında kurulan İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) temel amacı, üyelerinin ve Türk sanayisinin mevcut veya gelecekteki ihtiyaçlarını bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla karşılayıp, sanayi ve ekonominin uluslararası rekabet gücünün artmasına ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

İSO'nun kamuoyunda en bilinen faaliyeti, yıllık olarak hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesidir. İSO, Türkiye sanayi üretiminin üçte birinden fazlasını gerçekleştiren kuruluşların temsilcisidir. İSO üyeleri tarafından yaratılan katma değerin Türk Sanayi Sektörü içindeki payı %35-%40 arasındadır.